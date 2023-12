per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Autobahnparkplatz "Prümer Land Ost" an der A60 rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw gestohlen. Die Täter brachen den Tank des Lkw auf und pumpten den Diesel ab. Am Tank entstand dadurch ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.