Die Verbandsgemeinde Prüm bewirbt sich gemeinsam mit der Stadt Bitburg als Gastgeberstadt für die Special Olympic World Games 2023. Das hat der Verbandsgemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen. Im Haushalt für 2023 werden demnach dafür 30.000 Euro je Kommune eingeplant. Bitburg und die VG Prüm sollen im Vorfeld der Spiele in Berlin eines der 170 Nationenteams für vier Tage empfangen. Die inklusiven Bemühungen und Angebote der letzten Jahre sollen damit gefestigt und fortgesetzt werden, so der Beschluss. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.