Stadt beteiligt sich an Aktion zum Weltbienentag

Die Stadt Prüm in der Eifel beteiligt sich zum Weltbienentag am Freitag an der Kunstaktion „Beedabei“ in europäischen Städten. Wie die Verantwortlichen der Aktion auf ihrer Internetseite mitteilen, soll mit Blumenkästen, die bienenfreundliche Pflanzen enthalten, dem Bienensterben entgegengewirkt werden. Den Angaben zufolge wurden dafür am Bürgermeisteramt in Prüm Kästen mit für Bienen lebenswichtigen Pflanzen angebracht. Auch an der Prümbrücke sollen diese angebracht werden. Bürgermeister Reuschen will damit nach eigener Aussage zeigen, dass Prüm das Thema Artenschutz am Herzen liegt.