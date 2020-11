per Mail teilen

Eine neue App der Stadt Prüm kann ab Samstag auf Smartphones heruntergeladen werden. Stadtbürgermeister Johannes Reuschen sagte dem SWR, er erhoffe sich von dem neuen Angebot mehr Interaktion mit den Einwohnern der Stadt.

In der App können Einwohner direkt Meinungen und Anregungen an den Bürgermeister senden oder Mängel anzeigen. Darüber hinaus soll es in der Prüm App nicht-repräsentative Umfragen geben, zum Beispiel wie Prüm sich besser entwickeln könnte. Die Ergebnisse möchte Bürgermeister Reuschen im Stadtrat ansprechen. Außerdem soll es Gewinnspiele, ein Branchenverzeichnis, Nachrichten zu wichtigen Ereignissen und eine sogenannte „Weisheit des Monats“ im Eifeler Dialekt geben. Für die Entwicklung der App hat die Stadt Bürgermeister Reuschen zufolge einen niedrigen vierstelligen Betrag ausgegeben.