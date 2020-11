Das Amtsgericht Trier verhandelt heute sechs Verfahren wegen Verstößen gegen die rheinland-pfälzische Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Betroffenen sollen Bußgelder von je 1.000 Euro bezahlen. Es geht um einen Vorfall am 31. März dieses Jahres am Bahnhofsvorplatz in Trier. Die Betroffenen sollen sich laut Gericht dort aufgehalten haben, ohne den erforderlichen Mindestabstand von einem Meter fünfzig einzuhalten. Außerdem war es damals nur erlaubt, sich in der Öffentlichkeit mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt oder Angehörigen des eigenen Hausstandes zu treffen. In diesem Fall hatten sich den Angaben zufolge elf Personen getroffen. Sie alle erhielten Bußgeldbescheide über 1.000 Euro pro Person. Sechs Betroffene haben dagegen Einspruch eingelegt. Über diese Fälle wird heute verhandelt.