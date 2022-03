Prozess um Bluttat an Tankstelle in Idar-Oberstein beginnt

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach beginnt heute der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Idar-Oberstein. Er soll im September 2021 einen Tankstellen-Mitarbeiter erschossen haben.

Wie das Landgericht in Bad Kreuznach mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft den 50-jährigen wegen Mordes angeklagt. Er soll am 18. September vergangenen Jahres in einer Idar-Obersteiner Tankstelle einen 20-jährigen Mann erschossen haben.

Der Tankstellenmitarbeiter habe ihn zuvor auf die Maskenpflicht im Verkaufsraum hingewiesen, so die Anklage. Der Beschuldigte soll daraufhin von der Tankstelle nach Hause gefahren sein, um einen Revoler zu holen, für den er keinen Waffenschein besessen haben soll.

Angeklagter wollte Zeichen gegen Corona-Maßnahmen setzen

Laut Anklageschrift hat der junge Mitarbeiter ihn zurück in der Tankstelle erneut auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Daraufhin habe der Angeklagte ihm mit dem Revolver ins Gesicht geschossen. In den Vernehmungen gab der 50-jährige an, er habe wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie ein Zeichen setzen wollen.

Für die Verhandlung vor dem Landgericht Bad Kreuznach sind insgesamt 13 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Mitte Mai erwartet. Nach Angaben des Gerichts sollen Zeugen, Polizisten und Sachverständige gehört werden. Auch die Mutter des Opfers soll auf der Zeugenliste stehen.

Betroffenheit in ganz Deutschland groß

In Idar-Oberstein sei die Tat immer noch in den Köpfen der Menschen, sagt Oberbürgermeister Frank Frühauf. "Man spürt immer noch das Leid, das die Menschen hier in der Stadt empfunden haben." Der Zusammenhalt in der Bevölkerung sei aber riesengroß, die Menschen hielten zusammen, so Frühauf.

"Die Menschen in Idar-Oberstein halten zusammen."

Ein Graffiti erinnert an den getöteten Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein. SWR

Der tödliche Schuss an der Idar-Obersteiner Tankstelle hatte in ganz Deutschland für Bestürzung gesorgt. Selbst internationale Medien beschäftigte die Bluttat. Auch die New York Times berichtete.