Ein Mann muss sich heute wegen Vergewaltigung vor dem Amtsgericht in Wittlich verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte er mit dem Opfer in der Vergangenheit eine sexuelle Beziehung unterhalten. Nach dem Ende der Beziehung sollen beide weiterhin befreundet gewesen sein. Im September vergangenen Jahres soll der Angeklagte die Frau in ihrer Wohnung besucht haben, dabei sollen beide erhebliche Mengen Alkohol getrunken haben. Als die Frau eingeschlafen war, soll der Angeklagte sie im Intimbereich angefasst haben.