Wegen Vergewaltigung und Beihilfe zur Vergewaltigung müssen sich ab Donnerstag drei Männer vor dem Trierer Landgericht verantworten.

Die Tat passierte laut Anklage Ende Februar dieses Jahres in einer Wohnung in Wittlich. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern vor, sich einer Frau gegen deren Willen sexuell genähert zu haben. Zwei der Angeklagten legt die Staatsanwaltschaft eine gemeinschaftliche Vergewaltigung zur Last. Der dritte Angeklagte soll dazu Beihilfe geleistet haben.

Einer der Männer ist vorbestraft. Zwei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft, der dritte befindet sich auf freiem Fuß. Das Gericht hat acht Verhandlungstage bis Mitte Februar nächsten Jahres angesetzt.