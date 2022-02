Prozeß wegen Verfolgungsfahrt mit Polizei

per Mail teilen

Ein 26-jähriger Mann muss sich am Donnerstag vor dem Trierer Amtsgericht verantworten, weil er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben soll. Der Mann soll im Dezember 2020 in Trier unter Drogeneinfluss mit einem Motorrad gefahren sein. Als ihm ein Polizeiauto entgegenkam, soll er geflüchtet sein. Bei seiner Flucht soll er auf der Metternichstraße Geschwindigkeiten von mehr als 130 Stundenkilometer gefahren sein. Das Motorrad soll er dann in einem Hinterhof abgestellt und sich hinter einer Treppe versteckt haben. Dort fand ihn die Polizei.