Eine junge Mutter muss sich ab Donnerstag wegen Totschlags vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie soll ihren sieben Monate alten Säugling getötet haben.

Die Tat ereignete sich laut Staatsanwaltschaft Anfang Dezember vergangenen Jahres in einem Ort in der Eifel. Die 21-jährige Frau soll im Zustand der Schuldunfähigkeit ihren damals sieben Monate alten Säugling getötet haben. Dazu soll sie dem Baby zwei Schlaftabletten gegeben haben. Das Kind starb. Die Beschuldigte soll daraufhin selbst sechs bis acht Schlaftabletten genommen haben, um sich das Leben zu nehmen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die junge Frau an einer bipolaren Störung und an einer Schizophrenie leidet. Sie ist deshalb für ihre Tat nicht verantwortlich und somit schuldunfähig, so die Anklage. Die 21-Jährige befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft will in dem so genannten Sicherungsverfahren erreichen, dass sie dort weiterhin untergebracht bleibt.