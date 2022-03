per Mail teilen

Ein Mann aus Idar-Oberstein muss sich ab heute wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht in Bad Kreuznach verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen Bekannten bei einem Streit mit einem Baseballschläger erheblich verletzt zu haben. Laut Anklage hatte er dem Mann zunächst ohne Vorwarnung Pfefferspray in die Augen gesprüht. Danach habe er mehrmals mit dem Baseballschläger zugeschlagen, auch als sein Bekannter schon am Boden gelegen habe. Dabei soll er mehrfach gedroht haben, ihn umzubringen.