Prozess wegen sexueller Nötigung

per Mail teilen

Ein 29-jähriger Mann muss sich ab heute unter anderem wegen sexueller Nötigung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Nach Angaben des Landgerichts haben sich die Taten bereits in den Jahren 2012 und 2013 ereignet, deshalb wird vor der Jugendkammer verhandelt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, eine frühere Freundin zum Sex gezwungen zu haben. Außerdem soll er anzügliche Fotos von ihr in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht haben. Darüber hinaus wird dem Mann Körperverletzung, Bedrohung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Er ist bereits vorbestraft.