Ein Mann muss sich ab Montag wegen schwerer Körperverletzung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Er soll seinem Nachbarn mit einem Brotmesser ins Gesicht gestochen haben, weil der sich über Lärm beschwert hatte.

Die Bluttat passierte laut Staatsanwaltschaft Mitte August vergangenen Jahres gegen 23 Uhr in einem Trierer Mehrfamilienhaus. Der 33-jährige Angeklagte soll sehr laut gewesen. Ein Nachbar habe deshalb bei ihm geklingelt und sich beschwert. Danach sei das spätere Opfer wieder zurück in seine Wohnung gegangen.

Messer hinterm Rücken versteckt

Der Angeklagte soll sich daraufhin mit einem rund 20 Zentimeter langen Brotmesser bewaffnet haben und an der Wohnungstür des Opfers geklingelt haben. Das Messer soll er hinter seinem Rücken versteckt gehalten haben. Als der 64-jährige Nachbar seine Wohnungstür öffnete, soll der Angeklagte ohne Vorwarnung in dessen Gesicht gestochen haben.

Lange Narbe im Gesicht

Das Opfer erlitt laut Staatsanwaltschaft eine tiefe und lange Schnittwunde vom linken Mundwinkel über die Wange bis zum Ohr. Der Mann konnte sich stark blutend in seine Wohnung retten. Durch den Angriff hat das Opfer eine deutlich sichtbare, zehn Zentimeter lange Narbe zurückbehalten, heißt es in der Anklageschrift.

Einschlägig vorbestraft

Bei seiner Festnahme soll der Angeklagte sich gegen die Polizisten gewehrt haben. Dabei soll er einem Beamten gegen den Kopf getreten haben. Der Polizist habe eine Gehirnerschütterung erlitten.

Weil der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat stark betrunken war, geht die Staatsanwaltschaft von verminderter Schuldfähigkeit aus. Der 33-Jährige ist bereits wegen Körperverletzung vorbestraft und ist derzeit in einer psychatrischen Einrichtung untergebracht.

Traurige Kindheit

Als der Angeklagte am Montag in Handschellen ins Gericht gebracht wurde, wirkte er schüchtern, fast ängstlich. Dennoch antwortete der bereitwillig auf die Fragen des Richters zu seinem Lebenslauf. Das, was er erzählte, war schockierend.

Seit seinem fünften Lebensjahr sei er in mehreren Pflegefamilien, Heimen und psychatrischen Einrichtungen gewesen. Nie habe er ein festes Zuhause gehabt, er habe in unterschiedlichen Städten gewohnt und sei mit 16 Jahren das erste Mal mit Drogen in Kontakt gekommen.

Seit er 18 Jahre alt war, sei er Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängig. Immer wieder sei er rückfällig geworden. Deshalb sei er auch schon mehrmals im Gefängnis gewesen.

Keine Erinnerungen an die Tat

An die Tat selbst kann er sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. An dem Abend sei er frustriert darüber gewesen, dass sein Handy kaputt gegangen sei. Um sich abzulenken, sei er mit seiner Freudin durch mehrere Trierer Bars gezogen. Dabei habe er so viel Alkohol getrunken, dass er einen "Filmriss" bekommen habe.

Zwar wisse er alles über die Tat nur aus den Gerichtsakten, er gehe aber nicht davon aus, dass sein Opfer - der Nachbar - lüge.

Ruhestörung kein Einzelfall

Auch der 65-Jährige Nachbar und seine Frau haben am Montag vor Gericht ausgesagt. Der Mann hat dabei erzählt, dass es in dem Mehrfamilienhaus schon öfter wegen Ruhestörung Probleme mit dem Angeklagten gegeben habe. Auch am Abend der Tat habe der Angeklagte gegen Mitternacht laut Musik gehört, sodass er ihn höflich gebeten hätte, diese leiser zu stellen. Als der Angeklagte daraufhin an seiner Tür geklingelt hatte, sei er davon ausgegangen, dass er sich entschuldigen wollte.

"Dafür gibt es keine Entschuldigung"

Mit dem Messerangriff habe er nicht gerechnet. Nach der Tat musste der 65-Jährige operiert werden und mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Zwar habe sich der Angeklagte bei ihm in einem Brief entschuldigt, doch für die Tat, so der 65-Jährige Nachbar, könne es keine Entschuldigung geben. Für den Rest seines Lebens sei er mit der Narbe im Gesicht entstellt. Bis heute habe er wegen der Schnittverletzung an der Wange Probleme beim Essen und Trinken und leide unter Schlafstörungen.

Ehepaar traumatisiert

Seine Frau gab unter Tränen vor Gericht an, dass sich das Leben des Ehepaars seit der Tat vollkommen verändert habe. Sie selbst hätte immer noch Angst und könne nicht mehr schlafen. Das Ehepaar befindet sich nach eigenen Angaben in pyschologischer Behandlung, um die Tat zu verarbeiten.

Angeklagter will Therapie machen

Der Angeklagte gab vor Gericht an, sich Hilfe zu suchen, um von den Drogen und vom Alkohol wegzukommen. Er wolle eine Therapie machen, um - wie er selbst sagt - "nie wieder in so eine Situation zu kommen."