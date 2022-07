Prozess wegen schweren Raubes

Zwei Männer müssen sich ab Montag wegen schweren Raubes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Februar gewaltsam in die Wohnung eines Mannes in Wittlich eingedrungen zu sein. Dort sollen sie auf den Mann eingeschlagen haben, unter anderem mit einem Schlagring. Das Opfer habe dadurch eine Platzwunde am Kopf erlitten, so die Anklage. Anschließend seien die beiden mutmaßlichen Täter mit rund 200 Euro Bargeld geflohen. Beide Angeklagte sind bereits vorbestraft und sitzen in Untersuchungshaft.