Ein Mann muss sich ab heute (14.00) wegen Drogenhandels und räuberischer Erpressung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen anderen Mann gezwungen zu haben, einen Baumarkt in Trier zu überfallen. Der Überfall scheiterte nachdem es in dem Markt zu Problemen gekommen war. Der Angeklagte soll sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben. In der Wohnung des Angeklagten wurden laut Staatsanwaltschaft verschiedene Drogen und Waffen sichergestellt. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft.