Prozess wegen Volksverhetzung und Drogenbesitzes

per Mail teilen

Ein Mann muss sich heute wegen Volksverhetzung und Drogenbesitzes vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um einen Vorfall bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Trier im Januar dieses Jahres.

Dabei soll der 43-jährige Angeklagte einen Button mit einem aufgedruckten Davidsstern und der Aufschrift „ungeimpft“ getragen haben. Mit dem Button soll der Angeklagte versucht haben, Parallelen zwischen den Corona-Schutzimpfungen und dem Holocaust zu konstruieren, so schreibt es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Ziel sei es gewesen, andere Personen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und Menschen, die diese befürworten, aufzubringen.

Außerdem soll der Mann an diesem Tag drei Joints mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch bei sich getragen haben.