Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ab heute ein Mann wegen Mordes verantworten. Er soll im vergangenen Oktober einen anderen Mann in Ulmen mit einem Küchenmesser erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter vor, sein Opfer in seiner Wohnung hinterhältig angegriffen und mit einem Messer schwer am Kopf verletzt zu haben. Zwar sei das Opfer sehr schnell ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt worden. Trotzdem sei der Mann rund eine Woche später an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die Tat teilweise eingeräumt. Hinweise auf ein mögliches Motiv habe er aber nicht gegeben.