Prozess wegen Drogenhandels über das Darknet

Sieben Männer und Frauen müssen sich ab Donnerstag wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, mehrere Jahre lang über das so genannte Darknet Drogen verkauft zu haben. Laut Anklage ging es um Amphetamin, Kokain, Heroin, Ecstasy, LSD und Haschisch. Das Rauschgift sei über eigens eingerichtete Shops im Darknet vertrieben worden. Ein Teil der Angeklagten soll regelmäßig in die Niederlande gefahren sein, ob dort Drogen einzukaufen. Ein anderer Teil soll das Rauschgift abgewogen und verpackt haben. Die fertigen Päckchen mit den Drogen sollen dann per Post verschickt worden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten, die teilweise miteinander verwandt sind, rund 150 Taten vor. Sie sollen mit ihren Drogengeschäften etwa 280.000 Euro eingenommen haben. Ein Teil der Angeklagten sitzt in Untersuchungshaft.