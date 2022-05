Ein 27 -jähriger Mann muss sich heute vor dem Trierer Landgericht verantworten, weil er Drogen an Minderjährige abgegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in 55 Fällen Rauschgift an Personen unter 18 Jahren verkauft zu haben. Dabei soll es sich um Marihuana gehandelt haben. Der Angeklagte habe damit knapp 1.400 Euro eingenommen, so die Staatsanwaltschaft. Der 27-Jährige ist vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft.