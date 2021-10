per Mail teilen

Ein Mann muss sich ab heute wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen August 2018 und März dieses Jahres in Trier unter anderem mit Haschisch und Marihuana gedealt zu haben. Dabei soll er auch einen Minderjährigen eingesetzt haben, der für ihn das Rauschgift verkaufte. Die Drogen habe der Angeklagte in der Wohnung eines Bekannten deponiert, so die Staatsanwaltschaft. Sie wurden bei einer Durchsuchung sichergestellt.