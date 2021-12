per Mail teilen

Ein Mann muss sich heute wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in der Eifel Marihuana und Haschisch verkauft zu haben. In seiner Wohnung seien mehr als 300 Gramm Marihuana gefunden worden. Außerdem habe die Polizei eine Luftdruck- und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Damit habe der Angeklagte seine Rauschgiftgeschäfte absichern wollen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.