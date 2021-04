per Mail teilen

Ein Mann muss sich seit heute wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2012 und 2016 bei einem Drogenhändler größere Mengen Cannabis und Amphetamin erworben zu haben. Das Rauschgift soll er dann an Kleindealer und Konsumenten an der Mittelmosel weiterverkauft haben. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.