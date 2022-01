Prozess wegen Drogenhandels

Ein Mann muss sich ab heute wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Trier verantworten. Er soll mehrfach bei Polizeikontrollen am Hauptbahnhof Trier mit Drogen und Waffen aufgefallen sein. Er soll kleinere Mengen Amphetamine, Marihuana und Haschisch dabeigehabt haben, außerdem ein Messer und eine mit Stahlkugeln geladene Gaspistole. In einem von ihm angemieteten Schließfach im Hauptbahnhof Trier soll er weitere Amphetamine zum Verkauf aufbewahrt haben. Im Juli 2021 wurde er erneut von der Polizei am Hauptbahnhof kontrolliert. In seinem Rucksack soll er eine Haschischplatte, Ecstasytabletten sowie Amphetamine transportiert haben. Außerdem soll er mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.