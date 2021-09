Ein Mann muss sich ab heute (10.00) wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, an verschieden Orten, unter anderem in Prüm, Rauschgift verkauft zu haben. Dabei sollen ihm Bekannte aus den Niederlanden Kokain mitgebracht haben. In einigen Fällen soll er das Kokain selbst besorgt haben. Durch die Taten soll er mehr als 14.000 Euro eingenommen haben. Der Angeklagte ist vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft.