Zwei Männer müssen sich ab heute wegen Drogenbesitzes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Bei einer Kontrolle auf der A60 bei Bleialf im August vergangenen Jahres sollen bei den Männern Drogen gefunden worden sein. Laut Anklage wurden in einer Tüte und in einer Kühlbox 5,6 Kilo Marihuana, 2,9 Kilo Amphetamin und rund 180 Gramm Kokain entdeckt. Geplant sei gewesen, das Rauschgift an einen Dealer weiter zu verkaufen. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft.