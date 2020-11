per Mail teilen

Abstände einhalten oder Maske tragen: Es gibt viele Regeln, die während der Corona-Pandemie gelten. Wenn sie nicht eingehalten werden, droht ein Bußgeld. Das Trierer Ordnungsamt hat bislang fast 300 Bußgeldbescheide wegen solcher Verstöße verschickt. Viele haben Einspruch eingelegt. Jetzt wurden die ersten Fälle am Amtsgericht Trier verhandelt.

Bei den ersten beiden Prozessen wegen Verstößen gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung hat es am Dienstag vor dem Trierer Amtsgericht keine Entscheidungen gegeben. Einem Lebensmittelhändler war vorgeworfen worden, dass sich Ende März zehn Personen auf engstem Raum in seinem Ladenlokal aufgehalten hätten.

Zudem soll es keine Absperrungen oder Hinweise auf die Einhaltung der Abstandsregeln gegeben haben. Gegen den Inhaber des Ladens wurde ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro verhängt. Der Mann sagte am Montag aus, er habe seinen Einspruch inzwischen zurückgezogen und die 1.000 Euro bezahlt.

Geschäft geöffnet, trotz Verbot

Auch der Fall eines Autohändlers wurde am Montag verhandelt. Der Mann soll sich Anfang April nicht an die zu dieser Zeit geltenden Bestimmungen gehalten und einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes den Verkaufsraum geöffnet haben, so der Vorwurf. Nach damals geltender Verordnung hätte das Geschäft geschlossen sein müssen. Das anschließende Beratungsgespräch hätte gar nicht stattfinden dürfen. Gegen den Autohändler war ein Bußgeld von 2.500 Euro verhängt worden.

In diesem Fall sieht die Richterin noch weiteren Klärungsbedarf. Der Mann hatte gegen das verhängte Bußgeld Einspruch eingelegt. Der Prozess soll Mitte November fortgesetzt werden.

Weitere Prozesse am Amtsgericht Trier

Bis Ende November soll es noch 12 weitere Prozesse beim Trierer Amtsgericht geben. Bei den Betroffenen geht es um den Vorwurf, dass der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten wurde, unter anderem am Bahnhofsvorplatz oder im Messepark. Die Bußgelder reichen von 200 Euro bis zu 1.000 Euro. Insgesamt gibt es 32 Betroffene, die gegen ihren Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt haben.