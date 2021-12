Prozess wegen Angriff auf Vollstreckungsbeamte

per Mail teilen

Ein Mann muss sich heute vor dem Landgericht Trier wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Mann soll im März dieses Jahres zwei Polizisten in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht haben. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizisten sei der Mann nicht stehen geblieben, so die Anklage. Die Beamten hätten daraufhin einen Taser eingesetzt. Eine Blutprobe bei dem Angeklagten habe einen Wert von 1,44 Promille ergeben. Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft vorbestraft und sitzt derzeit in U-Haft.