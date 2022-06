per Mail teilen

Ein 32-jähriger Mann muss sich heute wegen Sachbeschädigung vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im August und September vergangenen Jahres an 5 Autos in Trier die Außenspiegel abgetreten zu haben. Dabei soll jeweils ein Schaden zwischen 250 und 500 Euro entstanden sein. Am zweiten Tattag im September soll der Angeklagte betrunken gewesen sein. Es sei ein Wert von mehr als 2,2 Promille Alkohol gemessen worden.