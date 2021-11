Konzer Angeklagter entschuldigt sich im Totschlagsprozess

Im Prozess wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Trier hat sich der Angeklagte entschuldigt. Er soll versucht haben, den Lebensgefährten seiner Mutter zu töten.

Der 19-jährige Angeklagte sagte am Montag vor Gericht, dass es ihm leid tue. An den Tattag, den 13. Juni in diesem Sommer, könne er sich im Detail nicht mehr genau erinnern. Er habe schon vormittags Alkohol getrunken. Dann habe er gewartet, bis die Kneipe im Ort öffnete. Zu diesem Zeitpunkt sei er bereits betrunken gewesen. Seine Mutter habe er später gebeten, ihn abzuholen und nach Hause zu fahren.

"Da kann ich mich nur noch erinnern, wie ich einmal das Messer bei dem im Bauch gesehen habe und der mich erschreckt angeguckt hat"

Vor Gericht sagte der Beschuldigte heute, er könne sich nicht erinnern, ein Messer genommen zu haben und mit diesem zugestochen zu haben. Er habe einmal das Messer bei dem Mann im Bauch gesehen und dieser habe ihn erschreckt angeguckt. Der Mann erlitt laut Staatsanwaltschaft lebensbedrohliche Verletzungen und musste notoperiert werden.

Angeklagter fühlte sich durch Opfer kritisiert

Der Angeklagte sagte aus, dass er mit seinem jüngeren Bruder und seinen Eltern in einem Einfamilienhaus im Kreis Trier- Saarburg gelebt habe. Sein Vater habe irgendwann seinen besten Freund in die Einliegerwohnung ziehen lassen. Dieser hatte sich von seiner Frau getrennt. Danach habe der Angeklagte mitbekommen, dass seine Mutter mehr in der Einliegerwohnung war als bei der Familie. In der Ehe der Eltern habe es gekriselt. Der Vater sei schwer krank gewesen und im vergangenen Jahr gestorben. Der Mann in der Einliegerwohnung und jetzige Lebensgefährte der Mutter habe sich in das Leben des Angeklagten eingemischt. "Er hat versucht, mein Leben zu bestimmen. Er hat auch gesagt, ich soll nicht so viel trinken."

Gericht spricht von verminderter Schuldfähigkeit

Nach Angaben des Gerichts war der angeklagte Jugendliche zum Tatzeitpunkt stark betrunken und gilt deshalb als vermindert schuldfähig. Das sollen im Prozess Sachverständige klären. Der Prozess wird am 6. Dezember am Landgericht in Trier fortgesetzt.