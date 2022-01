Wie die Kripo Trier mutmaßlichen Enkeltrick-Betrügern auf die Spur kam

Vor dem Landgericht Trier läuft ein Prozess wegen Betrugs mit der Enkeltrick-Masche. Angeklagt sind drei Männer. Ein Kripo-Beamter schilderte, wie man ihnen auf die Spur kam.

Der Beamte der Kriminalpolizei Trier erklärte vor Gericht, dass Handys eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen spielten. Er habe Ende November 2020 mit den Ermittlungen begonnen. Demnach gab es damals einen vereitelten Enkeltrick-Betrug in Morbach. Eine ältere Dame sei angerufen worden - angeblich von ihrem Enkel. Der Anrufer gab vor, er brauche Geld, weil er sich ein Haus kaufen wolle. Kurze Zeit später sollte ein "Bekannter" das Geld abholen. Nach den Ermittlungen der Polizei sei ein Mittäter nach Morbach gefahren, um das Geld abzuholen.

Nachbarn werden hellhörig

Als kurze Zeit später ein fremder Mann auf dem Grundstück der Seniorin auftauchte, bemerkten das die Nachbarn. Sie verhinderten die Geldübergabe, schildert der Ermittler. Die Seniorin hatte schon 9.000 Euro bereitgehalten und Schmuck. Nachdem dieser Betrug vereitelt war, habe die Kriminalpolizei die Telefon-Daten der betroffenen Frau überprüft. Dabei sei aufgefallen, dass dort bestimmte Handy-Nummern in der Funkzelle zum Tatzeitpunkt eingeloggt waren.

Mit Prepaid-Handys Tatabsprache

Diese Handynummern seien auch in anderen Fällen von Enkeltrick-Betrug verwendet worden. Es habe ähnliche Betrugstaten in Kusel oder Reichenbach gegeben. Auch dabei seien diese Handy-Nummern eingeloggt gewesen zum Tatzeitpunkt. Laut den Ermittlungen ging ein Kauf von Prepaid-Karten in einem Essener Handy-Laden voraus. Dabei sei gleich ein ganzer Block von vier ähnlichen Nummern gekauft worden. In den nächsten Wochen seien drei davon genutzt worden, wenn es um Enkeltrick-Betrug ging. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass eine davon von einem der Beschuldigten genutzt wurde, der als Logistiker fungierte und der später die Beute aufteilte.

Telefon-Überwachung

Eine weitere Nummer soll von demjenigen genutzt worden sein, der Geld und Schmuck bei den Opfern abholte und die dritte Telefonnummer von einem Fahrer. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Geld-Abholer meist nur zu einem Bahnhof gebracht wurden und dann beispielsweise mit Taxis zu den Tatorten gelangten. Die Polizei ließ auch Hotels überwachen, die die Angeklagten genutzt haben sollen, wenn sie in einer Region für ihre "Beutezüge" übernachteten. Sie sollen auch in anderen Bundesländern Geld erbeutet haben.

Monatelange Ermittlungen

Die Kriminalpolizei forschte über Wochen nach, wo sich die Beschuldigten aufhielten, hörte teilweise deren Telefonate ab. Die Festnahmen erfolgten im April bzw. September 2021. Zum Prozessbeginn am 4. Januar haben zwei der Angeklagten die Vorwürfe in weiten Teilen zugegeben. Sie haben gestanden, dass sie an Enkeltrick-Betrügereien beteiligt waren. Die Anrufe an die Opfer sollen allerdings aus einem Callcenter in Polen erfolgt sein. Der dritte Angeklagte hat bisher nur Angaben zur Person gemacht.