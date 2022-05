Mann wegen Überfällen auf Juweliere vor Gericht

Ein Mann muss sich ab Montag wegen mehrerer Raubüberfälle auf Juweliere vor dem Landgericht Trier verantworten. Bei einem Raubüberfall auf einen Trierer Juwelier wurden laut Anklage Armbanduhren im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Der Angeklagte soll Drahtzieher dieses und eines weiteren Raubüberfalls gewesen sein. Er soll einen Mann aus Litauen und mehrere weitere dazu gezwungen haben, sie nach seinen Anweisungen durchzuführen. Sie sollten so Schulden abarbeiten, die sie bei ihm hatten, so die Anklage. Er soll die unfreiwilligen Mittäter bedroht, geschlagen und selbst mit dem Auto zu den Tatorten gefahren und auf sie gewartet haben. In Trier soll ein Mittäter eine täuschend echte Spielzeugpistole auf Verkäuferinnen gerichtet und sie mit Reizgas angesprüht haben, während ein anderer die Uhren aus dem Schaufenster des Juweliers an sich nahm.