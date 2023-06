Vor dem Landgericht Trier steht erneut ein Mann, der seine schwangere Freundin in den Bauch boxte: Verhandelt wird seit Mittwoch die Revision der Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte spricht ruhig und freundlich, als er die Fragen des Richters beantwortet. Er wirkt gelassen, seine Stimme klingt nett. Nichts deutet auf die Gewaltausbrüche hin, wegen derer er sich schon mehrfach vor Gericht verantworten musste.

Bereits im Jahr 2007 wurde der Mann wegen versuchten Mordes an einer Prostituierten zu acht Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zuletzt ging es in einem Prozess vor dem Landgericht Trier im Jahr 2020 um Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung.

Was der Mann seiner Freundin alles angetan hat, ist vor Gericht in Trier eigentlich nicht mehr strittig. In dieser Hinsicht sei seine schon erfolgte Verurteilung rechtskräftig, so das Landgericht Trier.

Es geht um das Martyrium einer Frau, das sich laut der Anklageschrift ungefähr in der Zeit zwischen dem Frühjahr 2018 und Herbst 2019 im Kreis Trier-Saarburg, in Trier und in Wittlich abspielte.

Sie war schwanger, er schlug zu

Die Lebensgefährtin des Täters war schwanger. Das hielt ihn offenbar nicht davon ab, der Frau Gewalt an zu tun und auch das ungeborene Leben in ihren Leib zu gefährden.

An verschiedenen Tagen habe der Mann die Frau an den Haaren gepackt, ins Wohnzimmer gezogen und zugeschlagen. Nicht nur ins Gesicht. Auch in den Bauch.

Frau versuchte ihren Bauch zu schützen

An einem anderen Tag, heißt es in der Anklage weiter, saßen beide Partner in einem Auto. Sie stritten sich. Der Mann sei dann in ein Waldstück gefahren. Sie musste aussteigen.

Die immer noch schwangere Frau lag schon am Boden. Dann habe er zugetreten. Gegen die Arme. Gegen die Beine. Ins Gesicht. All das, während die Frau an ihr Kind dachte und versuchte ihren Bauch zu schützen.

An den Haaren gezogen, mit glimmenden Zigaretten beworfen

Sie selbst hatte Schmerzen und blaue Flecken an Armen und Beinen. Aus Sorge um ihr Ungeborenes, sei sie drei Tage in stationärer Behandlung gewesen.

Auch bei weiteren Gelegenheiten soll der Angeklagte die Frau geschlagen, an den Haaren gezogen, mit glimmenden Zigaretten beworfen oder eingesperrt und mit einem Fleischermesser eingeschüchtert haben.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung gingen in Revision

Dafür wurde der Gewalttäter bereits rechtskräftig verurteilt. Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Täter bekam drei Jahre und drei Monate Haft und dann noch einmal ein Jahr und drei Monate.

Das wollten Staatsanwaltschaft und Verteidigung so nicht stehen lassen und gingen laut einer Gerichtssprecherin in Revision. Der Antrag des Angeklagten sei verworfen worden. Jener der Staatsanwaltschaft nicht. Sie hatte moniert, dass das Landgericht keine Sicherungsverwahrung verhängt hatte.

Keine nachträgliche Sicherungsverwahrung-Verurteilter kommt frei

Dabei hatte ihn das Landgericht Trier in einem anderen Verfahren wegen versuchten Mordes zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es damals als erwiesen an, dass er 2006 auf einem Parkplatz bei Salmtal neunmal auf eine Prostituierte eingestochen hatte. Mit einem Klappmesser. Die Frau wurde schwer verletzt und überlebte nur knapp. Kurz vor Ende der Haft beantragte die Staatsanwaltschaft eine nachträgliche Sicherungsverwahrung. Sie hielt den Mann für weiterhin gefährlich. Doch das Gericht lehnte den Antrag ab. Der Mann sei zwar unzuverlässig, manipulativ und zeige wenig Mitgefühl für andere Menschen. Es sollte ihm aber eine Rückkehr in ein geregeltes Leben ermöglicht werden, so das Gericht. Der damals 27-Jährige kam auf freien Fuß.

Verurteilung wegen Körperverletzung

Vor dem Landgericht Trier hält der Richter ihm am Mittwoch Auszüge aus seinem Lebenslauf vor. Gewalt in Partnerschaften kommt darin immer wieder vor. Im Jahr 2018 und 2019 schlug er seine damalige Freundin mehrfach und trat auch auf sie ein. Und auch das noch, als sie schwanger war. Sie trennte sich von ihm, zeigte ihn an. Im Frühjahr 2020 kam es zum Prozess. Er wurde verurteilt. Doch erneut ohne Sicherungsverwahrung.

Bundesgerichtshof verwies die Sache zurück nach Trier

Der Bundesgerichtshof hatte verfügt, dass die Sache erneut vor das Landgericht kommt. Doch das Verfahren wird nicht neu aufgerollt. Thema ist lediglich eine mögliche Sicherungsverwahrung für den Verurteilten.

Es geht also am Ende darum, was mit dem verurteilten Gewalttäter passiert, wenn er seine Haftstrafe abgesessen hat. Die Frage ist, ob er dann voraussichtlich noch gefährlich ist. Um dies zu klären, sind von Mittwoch an insgesamt fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. Der vorerst letzte am 20. Juli.