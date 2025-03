Das Urteil könnte richtungsweisend sein. Heute beginnt in Trier der Prozess gegen zwei Angeklagte, die in ihren Läden cannabishaltige Hanfprodukte verkauft haben.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 41-jährigen Hauptangeklagten sowie einem 35-jährigen Mitangeklagten gewerbsmäßigen und unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zur Last. Demnach hätten sie in mehreren deutschen Städten in ihren Läden Hanfprodukte mit einem geringen Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) verkauft.

Hintergrund des Verfahrens

Die Angeklagten sollen zwischen Dezember 2018 und April 2019 in Trier , Bonn und Heidelberg sogenannte Head-Shops betrieben haben. Neben legalen Rauch- und Konsumutensilien für Cannabis boten sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch THC-arme Cannabissorten an, darunter CBD-Öle, Liquids, Marihuanablüten und Presssubstanzen.

Was ist ein Head-Shop? Ein Head-Shop ist ein Geschäft, das Zubehör für den Konsum von Tabak und anderen Rauchsubstanzen verkauft. Typische Produkte sind Wasserpfeifen, Verdampfer, Grinder, Papers, Filter und sonstige Rauchutensilien. In einigen Head-Shops werden auch CBD-Produkte angeboten, also Hanferzeugnisse mit Cannabidiol (CBD), das im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC) kaum psychoaktive Wirkung hat. Der Verkauf dieser Produkte bewegt sich in Deutschland jedoch in einer rechtlichen Grauzone, insbesondere wenn sie geringe Mengen THC enthalten.

Erster Verkaufsautomat für Cannabis-Produkte in Trier

Zusätzlich soll der Hauptangeklagte einen Online-Shop betrieben und in Trier einen Verkaufsautomaten aufgestellt haben, über den diese Produkte verkauft wurden. Im November 2018 hatte der 41-jährige Unternehmer in Trier Deutschlands ersten Verkaufsautomaten für Cannabisprodukte eröffnet.





Die darin angebotenen Waren enthielten laut Betreiberangaben nur geringe Mengen THC, waren aber reich an Cannabidiol (CBD). Im Februar 2019 beschlagnahmte die Polizei den Automaten und durchsuchte mehrere Geschäftsstandorte in Trier sowie Niederlassungen in Heidelberg, Kassel und Bonn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Trier. Ziel der Maßnahmen war es, die angebotenen Produkte chemisch zu untersuchen und zu klären, ob sie gegen geltendes Recht verstoßen.

Was sind CBD und THC? Cannabinoide sind Wirkstoffe, die in Hanf vorkommen. Die wichtigsten: Tetrahydrogencannabinol oder kurz THC und das Cannabidiol CBD. THC ist der Wirkstoff, der high macht, also berauschend wirkt und die Wahrnehmung verändert. CBD beruhigt, wirkt gegen Entzündungen und kann Krämpfe lindern.

Anklage trotz Gesetzesänderung?

Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass es sich bei den damals verkauften Produkten um Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes handelt, die zu Konsumzwecken angeboten wurden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, den Verkauf trotz fehlender Erlaubnis fortgesetzt zu haben. Zudem sollen sie billigend in Kauf genommen haben, dass ein Missbrauch der Produkte zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der leitende Oberstaatsanwalt in Trier erklärte dem SWR, dass die Anklage noch vor dem Inkrafttreten des neuen Cannabisgesetzes erhoben wurde. Seit dem 1. April 2024 hat sich die Rechtslage jedoch geändert: Erwachsene dürfen seitdem bis zu einer bestimmten Menge Cannabis legal besitzen. Dennoch bleibe der Handel mit Cannabis weiterhin strafbar. Das Landgericht Trier hatte die Anklage der Staatsanwaltschaft Trier deshalb zugelassen, allerdings mit der Klarstellung, dass den Angeklagten der unerlaubte Handel mit Cannabis vorgeworfen wird.

Zu einem möglichen Strafmaß könne die Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn nichts sagen.