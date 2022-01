Nach einem Straßenrennen im August 2021 müssen sich am Donnerstag zwei Männer vor Gericht verantworten. Einer von beiden soll sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben.

Die Luxemburger Straße im Trierer Westen ist bei Rasern beliebt. Immer wieder, sagt Christian Hamm, Leiter der Polizeiinspektion Trier, lieferten sich hier vor allem junge Männer illegale Straßenrennen - so auch in der Nacht zum 4. August 2021.

An der Ampel beim Trierer Messepark sollen an jenem Abend zwei junge Männer ihre Tour begonnen haben. Das geht aus dem Polizeibericht über den Vorfall vor fünf Monaten hervor.

Verfolgungsjagd mit der Bundespolizei

Demnach hätten ein 20- Jähriger und ein 23-Jähriger sich kurz durch die Seitenfenster abgesprochen, um dann bei Grün mit heulenden Motoren Richtung Luxemburg zu rasen.

Dass die beiden nun am Donnerstag auf der Anklagebank des Amtsgerichts Trier Platz nehmen müssen, ist einer Streife der Bundespolizei zu verdanken. Die Beamten, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts, wurden in jener Nacht zufällig Zeugen des Vorfalls und setzten zur Verfolgung an.

Daraufhin habe einer der nun Beschuldigten den Fuß vom Gas genommen, während der andere auf rund 150 Kilometer pro Stunde beschleunigte. Sodass die Polizisten ihren Streifenwagen in den Weg stellen mussten, um seine Fahrt zu stoppen.

Neuer Straftatbestand Kraftfahrzeugrennen

Was die Staatsanwaltschaft Trier den beiden jungen Männern jetzt vorwirft, ist ein "verbotenes Kraftfahrzeugrennen". Ein Delikt, das erst seit Oktober 2017 im Strafgesetzbuch aufgeführt wird und mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden kann.

Da das Verfahren allerdings vor dem Jugendrichter verhandelt wird, können die heranwachsenden Angeklagten womöglich auf ein vergleichsweise mildes Urteil hoffen.

Schwerverletzter bei weiterem Rennen

Zudem ist bei der Verfolgungsjagd niemand zu Schaden gekommen - anders als bei einem Straßenrennen, das sich nur vier Tage zuvor in der Trierer Ostallee abgespielt hat.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein 21-Jähriger schwer verletzt wurde. Wann diesem Unfallfahrer der Prozess gemacht wird, ist unklar. Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft Trier im Dezember, ein Termin für die Verhandlung steht aber noch nicht fest.

Das Verfahren wegen der Verfolgungsjagd vom 4. August beginnt am Donnerstag, den 6. Januar 2022 um 9 Uhr in Saal 76 am Amtsgericht Trier.