per Mail teilen

Ihr Opfer soll Todesangst gehabt haben: Weil sie einen Mann in Gerolstein brutal ausgeraubt haben sollen, müssen sich drei Männer ab Mittwoch vor dem Landgericht Trier verantworten.

Ein Mann aus Gerolstein wird den 17. Juni 2022 wohl nie mehr in seinem Leben vergessen: An diesem Tag kam es laut Anklage zu dem verhängnisvollen Treffen mit seinen Peinigern.

Angeklagte wollten angeblich Geld anlegen

Laut Anklageschrift hat sich das Opfer mit einem der Angeklagten getroffen, weil dieser vorgab, Geld anlegen zu wollen - unter Verwendung falscher Personalien. Zu dem Gespräch seien die anderen beiden Männer maskiert hinzugekommen. Dann begann das Martyrium für das Opfer: Sie sollen den Mann bedroht, ihn gefesselt und gewürgt haben.

Todesangst im Schwitzkasten

Dem Opfer wurden laut Anklage Kleidungsstücke über den Kopf gezogen. Die Angeklagten sollen den Mann in den Schwitzkasten genommen und so stark zugedrückt haben, dass er keine Luft mehr bekam. Ein Angeklagter soll dem Opfer mit der Faust in die Rippen geschlagen haben.

EC-Karte mit PIN-Nummer gefordert

Nach der Misshandlung soll der Hauptangeklagte von dem Opfer 250.000 Euro und die EC-Karte mit PIN-Nummer gefordert haben. Laut Anklage soll er damit mehrmals Geld auf sein eignes Konto überwiesen haben - insgesamt mehr als 53.000 Euro. Einer der Komplizen habe 3.000 Euro abgehoben.

Bevor sie den Mann freiließen, sollen sie ihn bedroht und weitere 400.000 Euro gefordert haben. Alle drei Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.