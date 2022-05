Prozess Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Trier geht weiter

Am Landgericht Trier wird heute der Prozess zum Raubüberfall auf ein Trierer Juweliergeschäft fortgesetzt. Heute sollen Polizeibeamte als Zeugen aussagen. Beim Prozessauftakt am Montag hatte der Angeklagte gestanden, als Hintermann an dem Raubüberfall im Juni 2017 beteiligt gewesen zu sein. Seine bereits verurteilten Mittäter waren nicht bei ihrer ursprünglichen Aussage geblieben, was in der Verhandlung für Widersprüche sorgte. Auch der betroffene Juwelier und seine Angestellten hatten als Zeugen ausgesagt. Im Juni 2017 waren bei dem Überfall 38 Uhren im Wert von 110 000 Euro gestohlen worden.