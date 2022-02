Prozess wegen Attacke an Supermarktkasse

Ein Mann muss sich heute wegen eines mutmaßlichen gewaltsamen Angriffs an einer Supermarktkasse vor dem Amtsgericht Wittlich verantworten. Laut Anklage soll der Mann in der Warteschlange in einem Supermarkt in Gerolstein einem anderen Kunden eine Schnapsflasche mit voller Wucht von hinten an den Kopf geschlagen haben. Der Angeklagte soll dies aus Ärger getan haben, weil er den Eindruck hatte, der andere Kunde habe sich vorgedrängelt. Der Geschlagene brach nach dem Angriff im Januar bewusstlos zusammen, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll dann noch mehrfach mit seinem Fuß nach dem bewusstlosen Mann getreten haben. Bei seiner Festnahme durch Polizeibeamte etwa einen Monat später soll er sich heftig gewehrt haben.