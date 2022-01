Eifeler soll Haus der Nachbarin angezündet haben

Ein Mann aus der Eifel muss sich wegen versuchten Totschlags und Brandstiftung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Er soll im Haus seiner Nachbarin Feuer gelegt haben.

Nach einem Streit mit seiner Nachbarin im Juli vergangenen Jahres soll der Angeklagte die Frau bedroht haben. Laut Anklage äußerte er sich mit den Worten "Ich fackel' Dein Haus ab!" Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sich etwa eine Stunde später dazu entschlossen habe, das Haus der Frau tatsächlich in Brand zu stecken. Er soll durch ein Fenster in den Keller eingedrungen sein und dort Benzin in mehreren Räumen ausgeschüttet haben. Danach habe er ein brennendes Stück Papier in den Keller geworfen.

Versuchter Totschlag

Dabei sei ihm klar gewesen, dass sich seine Nachbarin in dem Haus aufhalte. Durch das Feuer kam es laut Staatsanwaltschaft zu einer Explosion. Es entstand erheblicher Schaden an dem Gebäude - die Anklage geht von rund 46.000 Euro aus. Die Frau blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Angeklagten einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Mann ist nicht vorbestraft. Er sitzt in Untersuchungshaft.