Vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein müssen sich ab Montag zwei junge Männer wegen eines illegalen Autorennens verantworten. Sie sollen im Juli durch die Stadt gerast sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen trafen sich die beiden Jugendlichen aus dem Kreis Birkenfeld am 3. Juli gegen 23.20 Uhr in Idar-Oberstein. Ob sie sich verabredet hatten oder das Treffen zufällig war, ist noch offen. Mitten in der Stadt, auf der Bundesstraße 41, seien sie dann mit bis zu 140 Stundenkilometer losgerast.

Polizei stoppt Rennen

Die Polizei stellte die Jugendlichen. Verletzte habe es nicht gegeben, auch von Schäden sei - so die Staatsanwaltschaft - nichts bekannt. Bei einer Verurteilung könnten Geldstrafen oder sogar Haftstrafen auf die beiden Männer zu kommen. Auch der Entzug des Führerscheins. Einer der beiden Angeklagten ist 19, der andere 23 Jahre alt.

Härtere Strafen für Raser

Laut einer Umfrage der dpa berichten die Polizeidienststellen in ganz Deutschland von einer gleichbleibend hohen Gefahr durch illegale Autorennen und Raserei.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Anzahl polizeilich aufgenommener "illegaler Kraftfahrzeugrennen" deutlich angestiegen. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium dem SWR mitteilte, wurden 2018 insgesamt 11, 2019 bereits 118 und bis 31. Oktober 241 Strafanzeigen gestellt.

Dabei hatte der Gesetzgeber im Juli 2017 reagiert und Straßenrennen auch ohne konkrete Gefährdung als strafbar erklärt.