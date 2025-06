Vor dem Amtsgericht Trier beginnt der Prozess gegen einen Waffenhändler und mutmaßlichen "Reichsbürger". Er soll unter anderem in Kordel Waffen und Sprengstoff gelagert haben.

Vor gut sechs Jahren stellten Spezialeinsatzkräfte in Kordel etwa 1.000 Gewehre, mehrere hundert Pistolen sowie große Mengen an Munition, Schwarzpulver und Pyrotechnik sicher. Der Angeklagte - ein Waffenhändler - soll all das in seinem Haus und auf seinem Grundstück gehortet haben. Laut Amtsgericht Trier besaß er dafür keine Genehmigung. Der Aufforderung, seine Waffen abzugeben, war er nicht nachgekommen. Außerdem soll der Waffenhändler Teil der Reichsbürgerbewegung gewesen sein. Das Amtsgericht Trier hat insgesamt vier Prozesstermine für das Verfahren angesetzt.