Es geht um Volksverhetzung, Beleidigung und Verleumdung: Die Angeklagte soll vor allem über einen Kanal auf dem Internetnachrichtendienst Telegram Straftaten begangen haben.

Die Liste der Anschuldigungen der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen die 63 Jahre alte Frau ist lang: Ihr wird unter anderem in mehreren Fällen Volksverhetzung vorgeworfen, weil sie im Internet antisemitische Inhalte veröffentlicht haben soll.

Laut Anklageschrift hat sie zu Hass gegen in Deutschland lebende Juden aufgestachelt und falsche Tatsachen über Amtsträger und Politiker verbreitet. Demnach hat die Frau dabei auch nationalsozialistische Kennzeichen verwendet.

Beleidigungen und Verleumdungen gegen Behördenmitarbeiter und Privatpersonen

Außerdem wird der Angeklagten vorgeworfen, unter anderem Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Trier und Mitarbeiter anderer Behörden verleumdet zu haben. Auch Privatpersonen soll sie beleidigt haben, davon hätten einige in der Vergangenheit bereits Strafanzeige gegen die Angeklagte erstattet, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die Taten soll sie im Zeitraum von Mitte Mai 2021 bis Mitte März 2023 begangen haben.

Angeklagte als sogenannte Querdenkerin bekannt

Die 63-jährige Angeklagte, die früher als Kinderärztin in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) gearbeitet haben soll, ist laut Gericht in der Region Trier als sogenannte Querdenkerin bekannt. Laut Generalstaatsanwaltschaft hat sie sich während der Corona-Pandemie öffentlich gegen staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ausgesprochen.

Ehemalige Kinderärztin hat sich bereits mehrfach strafbar gemacht

Die Frau hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach strafbar gemacht: Zuletzt wurde sie nach Angaben des Amtsgerichts Bernkastel-Kues zu einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt, davor in einem anderen Verfahren zu einer Geldstrafe. Laut Gericht droht der Frau im Falle eines Schuldspruchs in dem aktuellen Verfahren eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Sachverständiger soll Schuldfähigkeit klären

Für den Prozess sind bisher zwei Verhandlungstage angesetzt. Bereits am ersten Prozesstag am Freitag hat die Angeklagte Gelegenheit, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äußern, so ein Sprecher des Amtsgerichts Bernkastel-Kues. Während des Prozesses soll auch ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger zu Wort kommen.

Sein Gutachten soll Aufschluss darüber geben, inwieweit die Angeklagte überhaupt schuldfähig ist. Diese Einschätzung werde auch Einfluss auf das später zu verhängende Urteil haben.

Das Interesse an der Verhandlung ist laut Amtsgericht Bernkastel-Kues groß. Aus Platzgründen ist die Zahl der Zuschauer auf 30 begrenzt.