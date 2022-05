Liebespaar schmuggelt Drogen - Prozess

Ein Mann und eine Frau müssen sich am heutigen Dienstag wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Trier verantworten. Die beiden sollen nach Angaben des Gerichts im vergangenen Jahr in mehreren Fällen Drogen nach Deutschland geschmuggelt und hier verkauft haben.

In fünf Fällen sollen die beiden zwischen April und Dezember 2021 in die Niederlande gefahren sein, um dort die Drogen zu kaufen. Dabei geht es laut Gericht um mehrere tausend Ecstasytabletten, 12 Kilogramm Amphetamine sowie geringere Mengen Haschisch und Crystal Meth. Die Drogen sollen die beiden, die während der Taten ein Liebespaar gewesen sein sollen, im Raum Trier gewinnbringend verkauft und zum Teil auch selbst konsumiert haben. Im Dezember sei ein Teil der Drogen dann im Auto der Angeklagten sowie in einem Gefrier- und einem Küchenschrank in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden. Dort soll sich außerdem ein Outdoormesser mit einer etwa 17 Zentimeter langen Klinge, sowie eine mit Stahl- und Gummigeschossen geladene Gasdruckpistole befunden haben. Die Angeklagten sind in Untersuchungshaft.