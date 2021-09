Prozess gegen mutmaßliche Drogendealer

Ein Mann und zwei Frauen stehen wegen Drogenhandels in Idar-Oberstein von heute an in Bad Kreuznach vor Gericht. Dem Mann wird außerdem vorgeworfen, einen Kunden massiv bedroht, erpresst und verletzt zu haben.

Im November hatte der 42-jährige Angeklagte laut Staatsanwaltschaft Drogen in die Wohnung eines Bekannten nach Idar-Oberstein gebracht, um sie von dort weiterzuverkaufen. Unter anderem soll er einem Kunden Amphetamin für 1.600 Euro verkauft haben. Weil das Opfer den Preis nicht bezahlen, sondern die Drogen zurückgeben wollte, soll der Angeklagte den Mann geprügelt, geschlagen und gedroht haben, ihm die Beine zu brechen. Das Opfer habe sich schließlich mit leichteren Verletzungen in Sicherheit bringen können. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte in seiner eigenen Wohnung in Sachsen außerdem weitere Drogen, scharfe Munition und eine selbst gebastelte Rohrbombe versteckt.