Ein ehemaliger Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat Geld für Asylsuchende auf sein Konto und das seiner Frau überwiesen. Dafür wurde er wegen Untreue verurteilt.

Der Untreu-Prozess gegen einen früheren Beamten der Verbandsgemeinde Wittlich-Land am Amtsgericht Wittlich startete fast eine Stunde später als ursprünglich geplant. Staatsanwältin und Verteidiger versuchten sich im Vorfeld auf einen Deal zu einigen - aber ohne Erfolg.

Dennoch war schnell klar, welchen Verlauf der erste Prozesstag nehmen wird. Der Angeklagte räumte bereits zu Beginn ein, Gelder der VG in Höhe von fast 130.000 Euro veruntreut zu haben.

Gelder für Asylbewerber in eigene Tasche gesteckt

Der Ex-Mitarbeiter gestand damals als Sachbearbeiter öffentliche Gelder von rund 100.000 Euro zwei Jahre lang auf sein Konto und das seiner damaligen Frau abgezweigt zu haben. Die Gelder waren eigentlich für Asylsuchende bestimmt.

Dafür hatte er die Kontonummern im Computerprogramm der Behörde geändert. Grund dafür waren Geldsorgen. Zudem ließ er rund 30.000 Euro an Asylbewerber auszahlen, obwohl ihnen das Geld gar nicht zustand.

Er sagte vor Gericht, dass er den Menschen in ihrer Not helfen wollte.

Urteil: Zwei Jahre Gefängnisstrafe auf Bewährung

Das Amtsgericht Wittlich verurteilte ihn in insgesamt 269 Fällen wegen Untreue in teils besonders schwerem Fall zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung. Außerdem muss er laut Urteil 3500 Euro an eine gemeinnützige Organisation in Wittlich zahlen.

Dass er die Tat bereits zu Prozessbeginn gestanden hat, habe sich auf das Urteil mildernd ausgewirkt, so die Richterin. Zudem war der frühere Beamte zum Tatzeitpunkt nicht vorbestraft.