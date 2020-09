Ein Mann muss sich heute wegen Drogenhandels vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im März in Kyllburg in der Eifel zwei Kilogramm Haschisch verkauft zu haben. In der Wohnung des Angeklagten sollen bei einer Durchsuchung vier Kilogramm Haschisch, 5.000 Ecstasytabletten und etwa 50 Gramm Kokain gefunden worden sein. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.