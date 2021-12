Ein Mann muss sich seit Donnerstag wegen räuberischen Diebstahls vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrere Diebstähle vor, unter anderem soll er Lebensmittel und Tabak aus einem Supermarkt in Kenn gestohlen haben. In einem Fall soll der Angeklagte bei der Tat ein Messer dabeigehabt haben. In zwei anderen Fällen soll er eine Gastwirtin und einen Taxifahrer um ihr Geld geprellt haben. Der Angeklagte ist vorbestraft und sitzt in Untersuchungshaft.