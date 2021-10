Cyberbunker-Prozess: Verteidiger wollen weitere Zeugen hören

Im Prozess um den Cyberbunker von Traben-Trarbach vor dem Landgericht Trier wollen die Anwälte des Hauptangeklagten Herman X. weitere Zeugen befragen. Das geht aus mehreren Beweisanträgen hervor, die sie am Donnerstag vor Gericht gestellt haben. Auch der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister von Traben-Trarbach soll aussagen. In einer Präsentation 2013 habe ihr Mandant seine Pläne für den ehemaligen NATO-Bunker dem Kommunalpolitiker und dem Stadtrat vorgestellt. Der VG-Bürgermeister soll nach Angaben der Anwälte bezeugen, dass X. von Anfang an mit offenen Karten gespielt habe und nichts Illegales im Sinn hatte. Das Gericht wird jetzt über die Anträge entscheiden. Im Cyberbunker-Prozess wird acht Personen vorgeworfen ein illegales Rechenzentrum in einem ehemaligen NATO-Bunker betrieben zu haben. Kriminelle sollen darüber mit Waffen, Kinderpornografie und Drogen gehandelt haben.