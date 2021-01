Beim sogenannten Cyberbunkerprozess vor dem Landgericht Trier haben am Donnerstag Polizeibeamte und Ermittler als Zeugen ausgesagt. Es ging dabei um Ergebnisse der Durchsuchung von Privatwohnungen und einer Wohnung in dem Traben-Trarbacher Rechenzentrum. Die Polizei stellte dort Festplatten, Computer und Mobiletelefone sicher. Am nächsten Verhandlungstag am kommenden Montag soll es um die Auswertung dieser Beweisstücke gehen. Den acht Angeklagten in dem Prozess wird vorgeworfen, Kriminellen über ein Rechenzentrum in einem ehemaligen Bundeswehrbunker in Traben-Trarbach ein Forum für Drogenhandel, Geldwäsche und Kinderpornografie geboten zu haben.