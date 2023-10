Im Januar sollen zwei junge Männer einen 56-Jährigen aus dem Eifelort Hersdorf heimtückisch ermordet haben. Deshalb stehen die beiden von heute an in Trier vor Gericht.

Wie viel ist eigentlich ein Menschenleben wert? Diese Frage mag sich so mancher stellen, wenn heute zwei mutmaßlichen Mördern in Trier der Prozess gemacht wird. Ging es ihnen wirklich nur um Elektrogeräte im Wert von 600 Euro und noch um 300 Euro Münzgeld, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Trier heißt? Musste also dafür ein 56-jähriger Mann aus Hersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sterben?

Der Hersdorfer soll eigentlich auf der Suche nach sexuellen Kontakten gewesen sein. Er wollte jemanden kennenlernen. Über das Internet, so wie das viele Menschen heute machen. Laut Anklage lernte der 56-Jährige so die zwei jungen Männer kennen. Einen 20-Jährigen und einen 26-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Er lud sie zu sich nach Hause ein, fuhr sie selbst abholen - in Remscheid. Das war am frühen Samstagabend des 14. Januar 2023.

Leiche des Hersdorfers wurde zwei Tage später gefunden

Zwei Tage später wurde in dem kleinen Eifeldörfchen Hersdorf bei Schönecken die Leiche des 56-Jährigen gefunden. Er war am Montag nicht zur Arbeit gekommen und lag tot in seiner Wohnung. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, starb er an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Acht Tage später folgte in Remscheid die Festnahme. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen dem Hersdorfer die Liebesbekanntschaft nur vorgetäuscht haben.

So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft Trier. Tatsächlich habe sie nur interessiert, wie sie das Vertrauen des 56-Jährigen gewinnen und in dessen Wohnungen gelangen konnten. Wollten sie den Mann nur bestehlen oder auch berauben oder sogar von Anfang an töten? Die Anklage lautet deshalb unter anderem auf Mord aus Habgier.

Aus Habgier mit Schraubenschlüssel erschlagen

Was genau an jenem 14. Januar passierte, muss nun das Landgericht Trier klären. Der Anklage zufolge verlief der Samstagabend anders, als der Mann aus Hersdorf sich das erhofft hatte. In seinem Badezimmer sollen die Angeklagten ihn "gemeinschaftlich handelnd aus Habgier, heimtückisch und um eine andere Straftat zu ermöglichen" umgebracht haben. Als Mordwerkzeug soll ein Radmutterschlüssel in Frage kommen.

Anschließend seien die mutmaßlichen Mörder geflüchtet. Weil sie das Auto ihres Opfers im Schlamm festfuhren, sollen sie zu Fuß nach Schönecken gelaufen sein. Von dort aus sollen sie dann mit dem Taxi nach Gerolstein und mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Remscheid gefahren sein. Die Eifelstrecke der Bahn in Richtung Köln war wegen der Juli-Flut 2021 nicht wie sonst befahrbar.

Zur Beute der Angeklagten sollen laut Anklageschrift diverse Elektronikgeräte gehört haben und das eingangs erwähnte Münzgeld. Wertgegenstände also von insgesamt nicht einmal 1.000 Euro.