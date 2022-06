Der Prozess gegen einen Mann, der zum Mord an Polizisten aufgerufen haben soll, beginnt am 5. August am Amtsgericht Idar-Oberstein. Das teilte das Amtsgericht mit. Dem 55-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang März im Internet zur Tötung von Polizisten aufgerufen zu haben. Er soll gegen eine Gebühr von 500 Euro angeboten haben, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken. Ende Januar waren in Kusel zwei junge Polizisten bei einer Verkehrskontrolle von mutmaßlichen Wilderern erschossen worden. Der Angeklagte billigte im Internet dieses Verbrechen, rief zu weiteren Morden auf und verunglimpfte in einer Mail an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein das Andenken an die getöteten Polizisten, so die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.